У центрі Тернополя знайшли артснаряд

У центрі Тернополя виявлено артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, спочатку робітники, які клали бордюр на вул. Клінічній, виявили набої. Після цього вони зателефонували до рятувальників.

На місце виклику приїхали працівники піротехнічної служби обласного управління МНС, які огородили місце знахідки і довколишню територію. Під час обстеження було виявлено 125 гільз від набоїв та артснаряд калібру 76 мм. Його працівники МНС вилучили для знешкодження.

Загалом у 2008 році, за даними центру пропаганди обласного управління МНС, в області виявлено 2370 вибухонебезпечних предметів.