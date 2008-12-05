Ціна на російську нафту впала нижче $40 за барель

Ціна на російську нафту марки Urals впала нижче 40 доларів за барель, повідомляє сайт газети "Ведомости". До 13:00 за московським часом вартість російської нафти опустилася до 39,65 долара за баррель. На ринку FORTS на біржі РТС вартість Urals до 14:51 за московським часом склала 41,16 долара за барель, при цьому мінімальне значення підч час торгової сесії склало 40,07 долара.

5 грудня президент Росії Дмитро Медведєв підписав закон, згідно якому буде змінено порядок розрахунку ставок митних зборів на експорт сирої нафти. Документ передбачає скорочення до одного місяця періоду моніторингу цін на нафту, який проводиться для визначення вивізних митних зборів. За даними на 1 грудня 2008 року ставка експортного мита на російську нафту складала 192,1 долара за тонну.

3 грудня 2008 року Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу Росії повідомило, що в листопаді 2008 року експорт російської нафти скоротився на 17,6 відсотка по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Причиною цього стала глобальна фінансова криза, низькі ціни на нафту і високе експортне мито, які зробили експорт збитковим для нафтових компаній.

Світові ціни на нафту з початку 2008 року практично безперервно росли і досягли рекордної відмітки в 147 доларів за баррель до середини липня. Після цього нафта безперервно дешевшала і до початку грудня опустилася до 50 доларів за барель. 5 грудня на біржі NYMEX вартість нафти склала 42,01 долара за барель.

Лента.ру