Номінальні доходи українців виросли на 41,6% - Держкомстат

В Україні у січні-жовтні 2008 року номінальні доходи населення виросли на 41,6% порівняно з відповідним періодом 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Як наголошується в повідомленні, наявний дохід, який може бути використано населенням на придбання товарів і послуг, за 10 місяців збільшився на 41,4%, а що реальний є, визначений з урахуванням цінового чинника, – на 12,4%.

У жовтні ц.р., в порівнянні з жовтнем 2007 року, номінальні доходи населення збільшилися на 35,6%, а що наявний і реальний наявний доходи – відповідно на 33,3% і 8,2%.

За даними Держкомстату, наявний дохід з розрахунку на одну людину в жовтні 2008 року становив 1254,7 грн. проти 936,7 грн. у жовтні 2007 р. Витрати населення в січні-жовтні ц.р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 40,2%. Приріст заощаджень становив 47771 млн. грн.