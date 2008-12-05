Долар на міжбанку продовжив дорожчати

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту продовжили своє зростання – з 7,4450/7,5450 грн. (відкриття) до 7,5500/7,5900 грн. (закриття), повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг». НБУ знову ухвалив рішення на ринок не виходити.

Ринок рубля відкрився на рівні 0,2580/0,2665 грн., а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2615/0,2650 грн. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 28,0338 (+0,0530) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2766/1,2768 дол. США, а до 15:10 впали 1,2694/1,2696 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,5150/9,6355 грн., до 11:00 ціни пішли вгору - 9,5810/9,6765 грн. До закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH встановилися на значеннях 9,5815/9,6385 грн.