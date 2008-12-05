Усі поховання радянських солдатів перебувають під захистом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження у справі щодо перепоховання останків воїнів із могил Великої Вітчизняної війни і повоєнного часу в місті Комарно Городоцького району Львівської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Секретаріату Омбудсмена.

За дорученням Н.КАРПАЧОВОЇ на Львівщину для вивчення ситуації на місці виїхала робоча група фахівців Секретаріату Уповноваженого. Під час розширеної наради, що відбулася в Комарнівській міськраді, члени робочої групи довели до відома міським депутатам і представникам місцевої християнської громади позицію Омбудсмана, котра полягає в тому, що всі без винятку військові поховання часів Другої світової війни є інтернаціональними і перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

“Право на поважне ставлення до місць захоронення осіб, котрі загинули або померли внаслідок воєнних дій, належить до фундаментальних прав людини, що захищаються законами, Женевськими конвенціями 1949 року”, - наголошує Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як було поінформовано членів робочої групи Обмудсмана, “руйнація пам‘ятника та ексгумація останків радянських воїнів здійснювалися на підставі рішення міської ради і відповідних дозволів, отриманих особисто від секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни і політичних репресій”.

За даними Секретаріату Уповноваженого, громада міста Комарно визнала за необхідне гідно вшанувати пам’ять усіх похованих, віддати їм традиційні військові та християнські почесті. Також вирішено провести додаткові історико-архівні дослідження, уточнити списки загиблих воїнів та встановити їхні імена. “Місцева влада висловила готовність поінформувати про зазначені заходи представників інших держав та привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства України і норм міжнародного гуманітарного права”, – наголошує прес-служба.