Біржові індекси США зросли завдяки страховим компаніям

Торги на американських біржах 5 грудня завершилися зростанням основних індексів, повідомляє AFP. Dow Jones зріс на 3,41 відсотка до позначки 8661,56 пункту, Nasdaq додав 4,41 відсотка, піднявшись до 1509,31 пункта, а індекс широкого ринку Standard&Poor`s 500 зміцнився на 3,85 відсотка до 877,79 пункта.

Почався торговий день з різкого падіння котирувань після того, як Міністерство праці США повідомило, що протягом листопада роботу втратили 533 тисяч осіб, а рівень безробіття зріс до 6,7 відсотка. Крім того, міністерство скоригувало у бік збільшення власні дані щодо безробіття за вересень і жовтень.

Настрої інвесторів, утім, різко змінилися після появи позитивних даних про зростання прогнозованого прибутку у страховиків. Крім того, за оцінкою страхових компаній, вплив кризи на їх галузь виявився не таким істотним, як очікувалося, повідомляє Лента.ру.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 5 грудня 2008 р. на провідних нафтових біржах помітно знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:

- в Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 39,74 (-2,54) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil 40,81 (-2,86) дол./бар.