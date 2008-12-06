В Україні відбудеться загальнонаціональний «Тиждень права»

8-12 грудня 2008 року в Україні відбудеться перший загальнонаціональний «Тиждень права».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, проведення акції приурочене до 60-ї річниці Загальної декларації прав людини (ухвалена Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року) та Міжнародного дня прав людини (відзначається щороку 10 грудня). Захід ініційовано Координаційною радою молодих юристів при Мін’юсті України за підтримки Міністерства юстиції.

До участі у заході залучене широке коло представників юридичної професії. Станом на 5 грудня 2008 року у Всеукраїнському тижні права дали згоду взяти участь 68 провідних адвокатів та правників України, а також 48 юридичних фірм та правничих організацій.

Правникам України запропоновано взяти участь у наданні безкоштовних юридичних консультацій для громадян, проведенні майстер-класів для молодих юристів, лекцій для студентів правничих вузів тощо.

Надалі ідею «Тижня права» планується утвердити як національну традицію.

З повним переліком правників та юридичних фірм, що беруть участь у заході, можна ознайомитися на сайті Координаційної ради молодих юристів за адресами: http://www.krmjua.org/lawyers та http://www.krmjua.org/organisations.

З повним переліком заходів по регіонах України можна ознайомитися на сайті Координаційної ради за адресою http://www.krmjua.org/local.