Криза має спонукати медичну еліту до реформ

Міністерство охорони здоров’я України закликає фахівців долучитися до розробки антикризових заходів у медичній галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, долучитися до роботи по підготовці антикризових заходів, які б мінімізували втрати у медицині, не зменшивши рівня надання допомоги громадянам, відомство пропонує усім небайдужим фахівцям у галузі охорони здоров’я: народним депутатам, членам лікарських товариств, представникам асоціацій лікарів, профспілкових організацій, а також особисто доктору медичних наук, професору Ользі БОГОМОЛЕЦЬ. “Кризова ситуація в країні має спонукати медичну еліту до запровадження довгоочікуваних реформ в системі охорони здоров’я”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

У МОЗ також зазначають, що у міністерстві вже створена і працює робоча група з розробки антикризових заходів у медичній галузі, до складу якої увійшли провідні спеціалісти з соціальної медицини, представники регіональних управлінь охорони здоров’я.