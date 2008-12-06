Прокуратура відшкодувала майже 8 млн. грн. збитків

Прокуратурою Донецької області за результатами перевірки діяльності суб`єктів господарювання щодо поводження з відходами було відшкодовано державі 7 млн. 891 тис. грн. завданих збитків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, всього в ході перевірки було порушено 3 кримінальні справи, внесено 48 подань і розпоряджень, 123 посадовці притягнуті до дисциплінарної й адміністративної відповідальності, внесено 17 протестів, до судів подано 4 позовні заяви на загальну суму 149 тис. гривень.

Так, за результатами проведеної Маріупольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою перевірки дотримання вимог Земельного кодексу України і Закону України «Про відходи» на території однієї з сільрад Волновахського району, порушена кримінальна справа за ст.365 ч.3 - «Перевищення влади або службових повноважень» Кримінального кодексу України стосовно посадовців одного з підприємств м. Маріуполя. Керівниками цього підприємства було допущене незаконне розміщення твердих побутових відходів на земельній ділянці сільськогосподарського призначення площею понад 6 га. В результаті державі були завдані збитки на суму 1 млн. 340 тис. гривень.

В іншому випадку, міжрайонним природоохоронним прокурором Краматорська порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 367 КК України – «Службова недбалість» – стосовно посадовців приватного підприємства, які також незаконно розміщували тверді побутові відходи на земельній ділянці сільгосппризначення, чим завдали збитків державі на суму понад 60 тис. грн.

Крім того, до суду направлена кримінальна справа стосовно посадовців одного з агроцехів за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.365 КК України – «Перевищення влади або службових повноважень» – за фактом несанкціонованого звалища твердих побутових відходів на землях однієї з сільрад Володарського району. Сума завданих збитків становить більше 228 тис. грн.