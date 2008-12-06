Російський дипломат: ціна на газ є суто господарським питанням
Українсько-російським відносинам - 360 років
Радник-посланець Посольства Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ вважає, що ціна на газ є суто господарським, а не політичним питанням.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові на науково-практичній конференції, присвяченій 360-річчю встановлення українсько-російських дипломатичних відносин, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про можливу ціну на газ для України наступного року.
«Зараз тривають переговори між «Газпромом» та НАК «Нафтогаз України», - сказав В.ЛОСКУТОВ. - Це питання компаній, вони мають домовитися».
При цьому він наголосив, що питання ціни на газ є суто господарським.
В.ЛОСКУТОВ відмовився назвати імовірну ціну на газ, зауваживши лише, що вона має вираховуватися з огляду на сучасну економічну ситуацію.