Російський дипломат: ціна на газ є суто господарським питанням

Радник-посланець Посольства Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ вважає, що ціна на газ є суто господарським, а не політичним питанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові на науково-практичній конференції, присвяченій 360-річчю встановлення українсько-російських дипломатичних відносин, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про можливу ціну на газ для України наступного року.

«Зараз тривають переговори між «Газпромом» та НАК «Нафтогаз України», - сказав В.ЛОСКУТОВ. - Це питання компаній, вони мають домовитися».

При цьому він наголосив, що питання ціни на газ є суто господарським.

В.ЛОСКУТОВ відмовився назвати імовірну ціну на газ, зауваживши лише, що вона має вираховуватися з огляду на сучасну економічну ситуацію.