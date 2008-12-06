Криза кризою, а злочинність так і не зросла

Міністерство внутрішніх справ України не фіксує збільшення кількості злочинів у зв’язку з економічною кризою в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Василь МАРМАЗОВ.

«Особливого збільшення кількості злочинів не відзначено. Навпаки, за січень-жовтень є зменшення злочинності на 4%, а особливо важких злочинів – майже на 10%», - сказав В.МАРМАЗОВ.

Він підкреслив, що можливе підвищення рівня злочинності у зв’язку з економічною кризою, про яке попереджало МВС, базується на експертних оцінках, але нині кількісні показники не підтверджують цей прогноз.

«Ми попереджаємо і застерігаємо громадян, що може зрости кількість квартирних крадіжок, тому разом з тим, що ми мобілізуємо власні резерви, ми просимо громадян потурбуватися про власну безпеку» - додав заступник міністра.

В.МАРМАЗОВ, зокрема, звернув увагу на охорону та збереження громадянами власних грошових заощаджень, порадивши зберігати гроші не вдома, а в банках.

«Ми розуміємо, що до цих установ довіра населення підірвана, але нічого кращого ще не придумали», - зазначив він.