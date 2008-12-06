Барак Обама: криза дає нам можливість змінити економіку

Обраний президент США Барак Обама не виключає, що кризова ситуація в економіці США може погіршитися, перш ніж становище почне виправлятися.

"Для подолання цієї кризи немає швидких чи простих рішень. Вона створювалася протягом багатьох років і, ймовірно, погіршиться, перш ніж відбудеться поліпшення", - йдеться в заяві Обами, поширеній у п`ятницю штабом його перехідної адміністрації.

Обама заявив також про те, що США повинні примусити економіку країни "запрацювати знову".

"Ця болісна криза дає нам можливість змінити нашу економіку і поліпшити життя звичайних людей шляхом відновлення доріг і модернізації шкіл для наших дітей, інвестування в чисті енергетичні рішення для подолання нашої залежності від закордонної нафти, а також внесення першого внеску в довгострокові реформи, які забезпечать зростання і зміцнення нашої економіки для всіх американців на тривалі роки наперед", - цитує заяву РІА "Новости".