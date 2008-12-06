Двоє людей загинули у зіткненні "жигулів" з автобусом

Двоє людей загинули в результаті зіткнення автомобіля ВАЗ з автобусом на трасі Алушта – Сімферополь у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні ввечері.

Водій автомобіля ВАЗ-2110, рухаючись у напрямі Алушти, не справився з керуванням, унаслідок чого машина врізалася в автобус.

Двоє чоловіків, які знаходилися в автомобілі, загинули. За допомогою спецобладнання рятувальники витягнули їхні тіла з понівеченого легковика. Особи загиблих встановлюються.

В автобусі постраждалих немає, повідомили в кримському Главку МНС.