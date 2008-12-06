Не виключено, що влітку вибухи під Лозовою можуть повторитися

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА побоююється, що в разі якщо до літа на військових складах під Лозовою не буде зачищена територія, то вибухи можуть знову повторитися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, В.ШАНДРА сказав: «Якщо військові не ліквідують загрозу до літа, то ситуація знов повториться, – боєприпаси нагріватимуться від сонця і знов вибухатимуть».

За його словами, «все, що від нас (МНС) залежить, ми зробили - навколо арсеналу створена 500-метрова зона безпеки. Однак усередині самої частини небезпека так і не ліквідована».

В.ШАНДРА зазначив, що наразі військові гарантують, що в Лозовій осколки снарядів у будь-якому разі не вилітатимуть за межі військової частини.

Водночас, на його думку, вкрай необхідним є виділення коштів на охорону, підтримання у безпечному стані, і, звісно, на утилізацію надлишкового озброєння, яке залишилося в Україні ще від Радянського Союзу. «І хоча утилізація однієї тонни боєприпасів обходиться в середньому понад 4 тисячі гривень, і кошти на це потрібні великі, держава має бути зацікавлена в утилізації надлишкових боєприпасів», - вважає керівник МНС.

Це, за його словами, потрібно робити не лише заради безпеки життя людей, а й із тих міркувань, що цим займаються державні підприємства. «Якщо є робота, це означає, що вони не простоюють, люди отримують зарплату. Тож головне - передбачити кошти на таку утилізацію в бюджеті», - наголосив міністр.

Разом з тим В.ШАНДРА, зауважив, що це залежить від Міністерства оборони, яке є замовником, від Міністерства фінансів, яке видає урядовий проект бюджету та від Верховної Ради, що затверджує закон про держбюджет. «МНС до цього відношення не має – нас, на жаль, запрошують тільки тоді, коли вже виникає небезпека для життя людей», - сказав він.