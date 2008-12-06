На більшій частині України пройдуть дощі

7 грудня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, лише в західній частині, а вдень в Україні, окрім східних областей, пройде дощ, на заході невеликий дощ та мокрий сніг; у південних, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях та на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12м/с, у західній, південній та східній частині подекуди пориви 15-20 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 1-7° тепла, вдень 4-9°; на решті території вночі 7-12° тепла, вдень 10-15°; в Карпатах впродовж доби від 2° морозу до 2° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

8-9 грудня очікуються складні погодні умови: опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, у північних та центральних областях сильні опади; у східній частині та в Криму невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний (у східній частині та в Криму південний), 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби в західній половині країни 0-5° тепла, на решті території 3-8° тепла, на крайньому сході та в Криму 6-11°. 9 грудня без істотних опадів, лише вночі на Лівобережжі та в Криму пройде невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-17 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла, у східній частині та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла. .

10- 11 грудня - без опадів, лише вдень 11 грудня західних областях можливі невеликі опади (в Карпатах мокрий сніг). Температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, на півдні Криму 1-4° тепла; вдень в Україні 1-6° тепла, в Криму та на півдні Одещини 3-9° тепла.

На Київщині 7 грудня буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°; у Києві протягом доби 5-7° тепла.

8-9 грудня очікуються складні погодні умови: вночі сильні, вдень помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с; температура протягом доби 0-5° тепла. 9 грудня вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; на дорогах подекуди ожеледиця; вітер західний, вночі місцями пориви 15-17 м/с; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, в Києві близько 0°.

10-11 грудня - без опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.