Свійських тварин крадуть удвічі більше

На Кіровоградщині з початку року удвічі зросла кількості крадіжок свійських тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії в облдержадміністрації повідомив заступник начальника МВС в Кіровоградській області В’ячеслав БЕРЕГОВИЙ.

За його словами, за 10 місяців поточного року зафіксовано майже 70 випадків крадіжок птиці та великої рогатої худоби, тоді як за весь минулий рік таких злочинів було лише 34. Загалом, саме крадіжки державного та колективного майна (1657 випадків) становлять найбільшу частку злочинів, зареєстрованих на території області.

В.БЕРЕГОВИЙ також зазначив, що за вказаний період працівниками міліції виявлено майже півтисячі злочинів економічної спрямованості, у тому числі 16 фактів хабарництва в економічному секторі та 18 злочинів у сфері банківської діяльності.

«Органами внутрішніх справ області виявлено 74 факти розкрадання бюджетних коштів, ще стільки ж злочинів - з ознаками корупції. На 60 посадових осіб складено адміністративні протоколи за порушення антикорупційного законодавства», - підкреслив В.БЕРЕГОВИЙ.