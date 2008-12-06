Нацбанк радить зменшити процентні ставки за валютними кредитами

Національний банк України рекомендував комерційним банкам переглядати у бік зменшення процентні ставки за кредитами, але не допускати дострокового повернення депозитів.

Про це йдеться в прес-релізі, оприлюдненому сьогодні на сайті НБУ.

Аналіз ліквідності банківської системи України свідчить про те, що вжиті Нацбанком заходи щодо упередження кризових явищ у банківській системі сприяли зменшенню темпів щоденного відпливу коштів з банків і забезпечили платоспроможність та своєчасність розрахунків банківської системи в цілому, наголошується у повідомленні.

На думку Нацбанку, «фінансові труднощі у банків створюються в основному через те, що банки повертають строкові вклади до завершення встановленого договором терміну».

«З метою закріплення позитивних тенденцій у діяльності банків та забезпечення подальшої стабільної їхньої роботи, Національний банк 4 грудня 2008 року прийняв Постанову № 413, якою продовжив комплекс заходів, започаткованих Постановою № 319 від 11 жовтня 2008 року. Зокрема, враховуючи те, що заборона дострокового виконання банками зобов’язань щодо повернення залучених коштів сприяла нейтралізації панічних настроїв клієнтів банків, НБУ у згаданій постанові зобов’язав банки продовжити вживання усіх необхідних заходів для забезпечення приросту вкладів (насамперед в національній валюті), не допускаючи при цьому їхнього дострокового повернення, та заохочуючи клієнтів до подальшої співпраці», - йдеться у повідомленні.

У ньому також зазначається, що «банкам також рекомендовано переглянути у бік зменшення процентні ставки за кредитами в іноземній валюті, дозволено самостійно приймати рішення про пролонгацію кредитів наданих товаровиробникам, дозволено купувати іноземну валюту за дорученням фізичних осіб для переказу за межі України за поточними неторговельними операціями на суму, що в еквіваленті не перевищує 75 тис. грн. на місяць».

У листі керівникам комерційних банків (лист від 06.12.2008 № 22- 310/946-17250) Нацбанк висловив занепокоєння тим, що «в результаті дострокових виплат депозитів ліквідність окремих банків залишається під загрозою».

«Звертаємо вашу увагу на те, що постановою Правління Національного банку України (№413 від 05 грудня 2008 року (абзац 5 пункту 2) банкам заборонено робити дострокове повернення депозитів, оскільки вони вкладені у довгострокові кредити та інші активи», - зазначається у листі НБУ.