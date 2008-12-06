Путін доручив скоротити квоти на гастарбайтерів

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН доручив терміново підготувати проект постанови про скорочення квот на залучення іноземної робочої сили.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.

“Для захисту інтересів громадян Росії на ринку праці ми вимушені піти на зменшення квот, які даються регіонам на залучення іноземної робочої сили”, - сказав В.ПУТІН на нараду з економічних питань.

“Це рішення носить тимчасовий характер. Росія в довгостроковій перспективі зацікавлена в припливі трудящих-мігрантів. Але сьогодні ми просто не маємо можливості надати їм так само багато робочих місць, як раніше. Для реалізації цього заходу треба терміново підготувати відповідний проект постанови уряду», - додав він.