Єврокомісія пропонує "Інтерпайпу" антидемпінговий виняток

Єврокомісія пропонує зберегти антидемпінгове мито на зварні труби, залізні труби та труби з нелегованої сталі з України на рівні 44,1% та знизити мито для підприємств “Інтерпайп” до 10,7%.

Про це йдеться у пропозиціях Єврокомісії Раді ЄС, текст яких має УНІАН.

Згідно з проектом пропозицій, зменшене антидемпінгове мито розповсюджуватиметься на труби, вироблені Нижньодніпровським трубопрокатним заводом та Новомосковським трубним заводом.

У пояснювальній записці зазначається, що група “Інтерпайп” звернулася до Єврокомісії 15 жовтня 2007 року з проханням частково переглянути встановлені у 2002 році антидемпінгові мита на зварні труби з України. Період розслідування в рамках процедури перегляду антидемпінгових мит для України був встановлений з 1 січня по 31 грудня 2007 року. В ході розслідування, Єврокомісія дійшла висновку, що рівень демпінгу групою “Інтерпайп” становить 10,7%.

Водночас, у записці зазначається, що “Інтерпайп” – єдиний з сімох українських виробників труб, який співпрацював з Комісією. Тому для всіх інших рівень антидемпінгового мита має залишатися на рівні, встановленому в 2002 році.

Під час періоду розслідування імпорт українських труб до ЄС становив 2,753 тис. тонн, або лише 0,2% обсягу ринкової потреби.