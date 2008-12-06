Пам'ятник Івану Мазепі встановлять на Соборній площі Полтави

Остаточний варіант розміщення пам`ятника гетьману Івану Мазепі погоджували на засіданні містобудівної ради.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби міськради Полтави Віктор КІКОТЬ.

За його словами, члени ради виїхали безпосередньо на Соборну площу для того, щоб прийняти зважене рішення.

«Члени ради розглядали три варіанти встановлення пам`ятника: перший – розмістити постамент, орієнтуючись на простір між дзвіницею і собором за основною пішохідною алеєю, що веде до музею-садиби Івана Котляревського. Другий – ліва зона від проїзду до собору, ближче до дзвіниці. Третій варіант, підтриманий самим автором монумента Віктором ШЕВЧЕНКОМ, - це сквер ліворуч від собору. Зупинилися на останньому варіанті, адже він має ряд переваг: пам`ятник буде орієнтований на в`їзд – зону першочергового сприйняття, він «триматиме» площу біля собору і матиме активний зелений фон», - сказав В.КІКОТЬ.

Як повідомляв УНІАН, рішення про встановлення пам`ятника Івану Мазепі було прийняте на позачерговій тридцятій сесії міської ради п`ятого скликання 22 серпня 2008 року на звернення обласної державної адміністрації, котра є замовником проекту і має профінансувати всі роботи.