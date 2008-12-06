Одеська міліція бачить зростання злочинності через безробіття

Зростання безробіття в Одеській області призводить до збільшення кількості майнових злочинів.

Про це в коментарі газеті «Дзеркало тижня» заявив начальник ГУМВС України в Одеській області Богдан КЕРНИЦЬКИЙ.

За його словами, головним джерелом безробітних нелегалів на вулицях міста стали заморожені будівництва.

«Наряди міліції в Одесі, Ізмаїлі, інших містах дедалі частіше фіксують напади на перехожих із метою грабежу, розкрадання товарів зі зламуванням замків у кіосках і магазинах, крадіжки речей і цінностей з квартир і офісних приміщень», - повідомив керівник одеської міліції.

На думку Б.КЕРНИЦЬКОГО, зростання кількості майнових злочинів є прямим наслідком економічної кризи, яка, зокрема, спричинила зростання безробіття.

«Сотні заморожених об’єктів через брак інвестицій у будівельних компаній викликали появу на вулицях міст безробітних нелегалів, насамперед із Придністров’я та Республіки Молдова, - повідомив Б.КЕРНИЦЬКИЙ. - Нині вони залишилися не при ділі і не поспішають повертатися додому - молдавські населені пункти ще сильніше, ніж українські, вражені безробіттям».

За словами керівника одеської міліції, кількість майнових злочинів збільшилася майже на 25%, а направлені вони, в більшості випадків, проти особистого майна.

«Усього з початку року в Одеській області скоєно 319 розбоїв і 1125 грабежів, 4056 крадіжок, зокрема 955 крадіжок із квартир і 322 незаконні заволодіння транспортними засобами. Причому в останні місяці кількість таких злочинів зросла майже на чверть, а крадіжки особистого майна вшестеро перевищують кількість крадіжок майна державного чи колективного», - зазначив Б.КЕРНИЦЬКИЙ.