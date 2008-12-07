Держава уклала угоду із старшокласниками і батьками

Управляння освіти і науки Сумської облдержадміністрації, обласне об’єднання батьківської громадськості та обласна рада старшокласників підписали план спільних дій на 2009-2011. План передбачає взаємодію трьох сторін у ході навчального процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, домовленість скріпили підписами начальник управління освіти і науки Сумської ОДА Любов ПШЕНИЧНА, голова обласної ради старшокласників Дарина РАДЧЕНКО та голова обласного об`єднання батьківської громадськості Людмила ВИСОЦЬКА.

Підписання відбулося під час проведення семінару-наради на тему: «Сучасна роль батьківської громадськості у державно-громадській моделі управління освітою. Досвід і проблеми».

На семінарі також обговорювали питання формування навичок здорового способу життя в учнівському середовищі, були заслухані регіональні звіти про розвиток моделі державно-громадського управління в освіті.