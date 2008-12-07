Союз хворих на СНІД провів "Брейн-ринг" з ув'язненими

Кіровоградське відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ) вперше виступило ініціатором проведення змагання «Брейн-ринг» за участі команди в’язнів місцевої колонії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив менеджер філії ЛЖВ Володимир БОЧАРОВ-ТУЗ.

За його словами, спільні спортивні заходи та мистецькі акції неодноразово проводились в закладах пенітенціарної системи, але інтелектуальні ігри – це новаторство. Тематика змагань стосувалась проблеми СНІД та профілактики захворювання.

Суперниками команди засуджених стали їх вчителі, керівники загонів і професійні гравці «Брейн-рингу» - чемпіони України.

«Дана акція була присвячена до Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІД. Команда в’язнів складалась з шести молодих людей, половина з яких мають цей діагноз», - зазначив В.БОЧАРОВ-ТУЗ.