Два найбільші у світі біржові оператори мають намір об'єднатися

Один з найбільших у світі за капіталізацією біржових операторів NYSE Euronext має намір об`єднатися з німецькою компанією Deutsche Boerse, найбільшим біржовим оператором у Європі, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на німецький тижневик Der Spiegel. Німецькому виданню вдалося ознайомитися з планом злиття двох компаній, складеним главою Deutsche Boerse Рето Франционі (Reto Francioni) і призначеним для ознайомлення членам ради директорів компанії.

Як повідомляє Reuters, згідно з цим планом, компанії спочатку створять спільний холдинг у Нідерландах. Потім акціонерам Deutsche Boerse буде зроблено пропозицію про злиття компанії з цим холдингом. Коли злиття буде здійснене, NYSE Euronext повинна буде об`єднатися з підрозділом холдингу в США.

Очолити об`єднану компанію має Франціоні. Нинішній глава NYSE Euronext Данкан Нідерауер (Duncan Niederauer) посяде в об`єднаній компанії місце голови ради директорів.

Офіційні представники Deutsche Boerse відмовилися коментувати інформацію про можливе злиття, назвавши її чутками; у прес-службі NYSE Euronext також від коментарів відмовилися.

2008 року акції NYSE Euronext втратили в ціні 76 відсотків, тоді як акції Deutsche Boerse впали на 63 відсотки. У жовтні 2008 року голова ради директорів Deutsche Boerse був усунений з посади рішенням акціонерів.

Deutsche Boerse належить Франкфуртська фондова біржа, а також розрахункова компанія Clearstream і біржа деривативів Eurex. NYSE Euronext у свою чергу управляє Нью-Йоркською фондовою біржею і кількома біржами в Європі, а крім того, біржею деривативів Liffe.

Лента.ру