В Ужгороді проходить референдум

Сьогодні в обласному центрі Закарпатської області місті Ужгороді проходить референдум з питання будівництва аквапарку «Водний світ».

Як передає кореспондент УНІАН, питання винесли на референдум після того, як його будівництво заборонило Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області.

За словами заступника міського голови Володимира БОБКОВА, управління визначає межі парку відпочинку «Боздоський», на якому планують звести аквапарк, в 74 га, насправді парк займає тільки 50 га.

За проведення референдуму в Ужгороді зібрали 15 тисяч 800 підписів жителів.

Проводити референдум доручено Ужгородській міській територіально-виборчій комісії (діючій). Як повідомив голова міської комісії з референдуму Юрій КЕЛЕМЕН, дільничні комісії з референдуму сформовані протягом одного тижня, згідно з вимогами закону про терміни їх формування. Реєстрація проведена через відповідні структури, затверджені всі печатки й необхідні дозволи. На організацію та проведення референдуму виділено з міського бюджету 150 тис. грн.