Двоє людей загинули на пожежі в Павлограді
10:57, 07 грудня 2008Суспільство
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Необережне поводження з вогнем
У місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, у приватному житловому будинку, внаслідок необережного поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, в результаті якої загинули двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.
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