Двоє людей загинули на пожежі в Павлограді

У місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, у приватному житловому будинку, внаслідок необережного поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, в результаті якої загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.