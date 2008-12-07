Держкомстат підрахував зростання-скорочення цін за листопад

Індекси споживчих цін у листопаді 2008 року становили 101,5%, а з початку року – 119,8%. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Повідомляється, що на споживчому ринку у листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,2%. Найбільше (на 9%) подорожчали яйця. На 4,7 - 2% зросли в ціні молоко, вершкове масло, сири, тваринні жири, риба та продукти з риби. Разом з тим на 7,8 - 1,7% знизилися ціни на олію, овочі, м’ясо птиці, свинину, рис та цукор.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,2% зумовлене, в першу чергу, підвищенням плати за гарячу воду, опалення (на 23,9%).

На 3,2% зросли ціни у сфері відпочинку та культури, у тому числі туристичні послуги - на 6,5%.

На 1,9% підвищилися ціни на транспорт в цілому, що в основному пов’язане з підвищенням вартості перевезень міським пасажирським транспортом на 15,9%. В той же час відбулося здешевлення бензину на 13,3%.

Продукція видобувної промисловості у листопаді подешевшала на 12,2%, при цьому у видобутку корисних копалин, крім паливно-енергетичних, ціни знизилися на 12,8%, видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – на 11,5%.

У переробній промисловості ціни знизилися на 5,8%. Найбільше (на 16,5-10,3%) подешевшала продукція у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, хімічному виробництві. Водночас на 2,5 - 1,4% подорожчала продукція у виробництві шкіри, виробів з неї та інших матеріалів, текстильному виробництві, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра, гумових та пластмасових виробів, машин та устаткування.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс становив 100%, при цьому у виробництві олії та тваринних жирів, борошномельно-круп’яних продуктів, м’яса та м’ясопродуктів, цукру ціни знизилися на 5,3-1,3%, а у виробництві алкогольних напоїв, виробництві рибних продуктів, молочних продуктів та морозива, хліба та хлібобулочних виробів – підвищилися на 10,1-0,8%.

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води зафіксовано зниження тарифів на 6,2%, при цьому тарифи на електроенергію знизилися на 7,2%, теплоенергію – зросли на 2,6%.