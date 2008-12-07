У Сумах відкрилася фотовиставка "Україна-НАТО: перспективи партнерства"

У приміщенні Сумської обласної наукової бібліотеки презентовано фотовиставку "Україна-НАТО: перспективи партнерства".

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи експозицію, начальник головного управління зв’язків з громадськістю Сумської облдержадміністрації Сергій НАД’ЯРНИЙ відзначив, що «виставка послужить більшій поінформованості жителів Сумщини про співпрацю України з НАТО та перспективи колективної безпеки».

Більшість матеріалів, представлених на фотовиставці – свідчення практичного виконання важливих документів, укладених між Україною і НАТО за часи незалежності, та того, як ця співпраця сприяє входженню України у коло розвинутих європейських країн. Також до експозиції увійшло фото першої сесії Північноатлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ, що відбулася 17 вересня 1949 року у Вашингтоні.

Виставка "Україна-НАТО: грані співпраці" у 2007 році експонувалась в Ужгороді, Луганську та Києві. У 2008 році вже оновлена виставка була представлена в Кіровограді.