Сомалійські пірати значно розширили область нападів

Сомалійські пірати зробили спробу захоплення голландського контейнеровоза біля берегів Танзанії, повідомляє Associated Press.

Вісім піратів на двох катерах, озброєні гранатометами і автоматичною зброєю, атакували судно, яке йшло під прапором Гонконгу, в суботу за 840 кілометрів на схід від танзанійського порту Дар-ес-Салам. Зловмисники зробили кілька пострілів по контейнеровозу, після чого на ньому почалася пожежа. Екіпаж судна зміг швидко загасити вогонь, після чого корабель різко додав ходу і зміг відірватися від переслідування піратів.

Представники Міжнародного морського бюро висловили занепокоєння інцидентом, який свідчить, що пірати значно розширили область своїх нападів. Усім судам, що ходять поблизу узбережжя Танзанії, наказано дотримуватися особливої обережності.

Лента.ру