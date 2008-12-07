На Житомирщині відкрився Польський театр імені видатного польського письменника і громадського діяча Юзефа КРАШЕВСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН в ініціативній групі по створенню театру, новостворений заклад відкрив свій перший театральний сезон на сцені Житомирської обласної філармонії, яка була збудована як театр 150 років тому за допомоги Ю.КРАШЕВСЬКОГО.

Для прем’єрного показу актори нового театру обрали драматичний твір відомого письменника, засновника польського романтизму Юліуша СЛОВАЦЬКОГО "Баладина", що висміює жадобу до багатства та влади.

У Польському театрі грають актори Житомирського обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги та молоді актори театральної студії.

Як зазначили в ініціативній групі, відкриття театру стало можливим завдяки сприянню Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, польського товариства та місцевої влади.

У перегляді вистави взяли участь шанувальники театрального мистецтва з Польщі, житомиряни, представники влади, громадськості та журналісти.