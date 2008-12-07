Співробітники МНС зняли з дерева підлітка, який тікав від міліції

У місті Авдіївка Донецької області співробітники Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій зняли з дерева підлітка, який тікав від міліції.

Як повідомили в Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, до пожежної частини надійшло прохання з міліції про евакуацію з дерева підлітка. На місці події з`ясувалося, що хлопець перебував на дереві, яке стояло біля п`ятиповерхового житлового будинку, на рівні 4-5 поверхів. За допомогою автосходів бійці МНС зняли підлітка з дерева і передали міліціонерам.

З`ясувалося, що хлопець, який навчається у місцевому ПТУ, потрапив на дерево в результаті втечі від міліції: він спочатку виліз на дах будинку, а потім стрибнув з нього на дерево.

Щоб зняти підлітка, довелося залучати 6 бійців МНС і дві одиниці техніки.