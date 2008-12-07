Прокуратура незадоволена надто м’яким вироком суду

У Житомирській області прокуратура визнала м’яким рішення районного суду, що виніс покарання чотирьом хуліганам, які побили правоохоронців. Усіх їх було засуджено до 5-ти років позбавлення волі, однак трьох звільнили з випробувальним терміном , а четвертого - за амністією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прокуратурі Житомирської області.

Представник прокуратури апелював до апеляційного суду Житомирської області, вважаючи, що засуджені мають відбути призначене покарання за гратами. Однак обласний апеляційний суд залишив рішення районного суду без змін, врахувавши, що всі четверо протягом двох років здійснення судової процедури поводилися без зауважень.

Нагадаємо, що влітку 2006 року четверо зловмисників вчинили резонансну бійку у житомирському гідропарку. Бійку з продавцем та покупцями почав нетверезий 22-річний житомирянин у відповідь на зауваження продавця кіоску хот-догів. До неї долучилися його друзі, які теж були у стані алкогольного сп’яніння. Коли один з потерпілих у суперечці впав закривавленим, зловмисники намагалися утекти на авто, однак були затримані міліцією. Тоді ж хулігани застосували силу проти правоохоронців, а потім вскочили в автомобілі. При цьому один з автомобілів поїхав прямо на правоохоронця, який намагався перешкодити втечі зловмисників. Відчувши загрозу життю, міліціонер витяг зброю та зробив прицільний постріл у колесо.

Цей випадок набув широкого резонансу на Житомирщині, зловмисників було затримано, проти них порушено кримінальну справу, яку потім передали до суду.