У Донецьку 4,5 тисяч вакансій

Нині в Донецьку потреба підприємств, установ і організацій в працівниках становить 4,5 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН в міському центрі зайнятості, зокрема потреба в службовцях становить 1,3 тис., робочих професій - 2,5 тис., для осіб без професії - 0,7 тис. осіб.

У січні - листопаді поточного року послугами міської служби зайнятості скористалися 17,4 тис. незайнятих громадян.

За цей час Донецьким міським центром зайнятості було працевлаштовано 8,5 тис. осіб з числа незайнятого населення, з них 120 організували власну справу, 117 працевлаштовані на постійні робочі місця шляхом надання дотацій роботодавцям.

За 11 місяців 2008 року активними заходами сприяння зайнятості було охоплено 13,3 тис. незайнятих громадян або 76,6 % від тих, хто перебуває на обліку в службі зайнятості громадян.

За направленням служби зайнятості з початку 2008 роки 2 тис. осіб проходили професійне навчання, що становить 20,2 % до кількості тих, хто перебуває на обліку безробітних громадян. Навчання проводиться по професіях, актуальних на ринку праці міста: адміністратор, кухар - кондитер, електрогазозварник, оператор комп`ютерного набору та іншим.

В оплачуваних громадських роботах, організованих службою зайнятості, взяли участь 2,9 тис. осіб. Роботи проводилися по впорядкуванню міста і по догляду за громадянами похилого віку.