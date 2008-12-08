Вінниця почала розробку власної Конституції

Вінниця розпочала розробку Статуту міста

Про це УНІАН повідомили в Управління у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Розпорядженням міського голови Володимира ГРОЙСМАНА від 5 грудня затверджено робочу групу з розробки проекту Статуту міста - це дорадчий орган при мерові, у склад якої входять представники фракцій усіх політичних сил, представлених у міській раді, громадських організацій, профспілок. "Вінниця отримає фундаментальний документ, який буде розроблено відповідно до вимог законодавства і відповідатиме усім потребам громади, - це буде наша мала Конституція", - зазначив мер Вінниці В.ГРОЙСМАН.

Основна вимога мера - проект повинен бути максимально обговорений громадськістю міста. "Я хочу отримати ініціативу від вінничан, почути кожного мешканця міста, адже кожен пункт Статуту повинен відповідати потребам вінничан", - сказав він.

Управлінням комп`ютеризації та комунікацій міської ради буде створено муніципальну сторінку на сайті, на якій вінничани зможуть залишати пропозиції до проекту Статуту. Остаточний варіант затверджуватиметься міською радою. "Наша робота у часі поки що не регламентована та, думаю, протягом 2009 року ми вийдемо на остаточний документ", - сказав заступник міського голови Андрій РЕВА.

На сьогоднішній день Статут міста мають близько 2/3 обласних центрів України. До створенням статуту Вінниці крім робочої групи та вінничан будуть залучати науковців.

Населення Вінниці становить 366,5 тисяч осіб.