В Україні вирівнюється готівковий ринок валюти

Національний банк України констатує, що протягом останніх днів спостерігається вирівнювання готівкового валютного ринку, яке супроводжується суттєвим збільшенням пропозиції валюти населенням. Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні НБУ.

Повідомляється, що 3 грудня вперше за останній місяць фізичні особи продали більше іноземної готівки, ніж придбали її у банківських установ. За оперативними даними зазначене перевищення становило 15,6 млн. дол. (в еквіваленті). При цьому продаж населенням готівкового долара вперше за останні два місяці перевищив на 13,5 млн. дол. обсяги його купівлі.

“На цьому тлі 4 грудня відбулося посилення гривні відносно готівкового долара США”, - повідомляє НБУ.