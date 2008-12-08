Небезпечна ситуація зі складами боєприпасів на Львівщині

Склади боєприпасів на Львівщині та інші військові об’єкти вже кілька днів поспіль залишаються без світла через борги за електроенергію. Військові застерігають про небезпеку, на яку наражає цивільне населення «Львівобленерго».

Нині без світла залишаються склади боєприпасів у Брюховичах, де все ще розміщено близько тисячі тонн снарядів, повідомив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» керівник прес-центру Західного оперативного командування Олександр Поронюк. Він застерігає, що під загрозою вимкнення система пожежної безпеки та сигналізація на випадок незаконного проникнення на склад, що поки що працюють завдяки генераторам. А це несе небезпеку для мирного населення, що мешкає поблизу складів, зауважує Поронюк. Також нещодавно три дні без світла залишався військовий госпіталь, де понад півтисячі хворих, частина з яких підключені до апаратів з електричним живленням. У ЗОК запевняють, що, згідно з постановою Кабміну, є перелік військових об’єктів, яким не можна відмикати електроенергію навіть за борги, і вимагають правоохоронні органи вплинути на енергетиків. У свою чергу «Львівобленерго» посилається на інші регламентуючі документи і вимагає у міністерства оборони сплатити три мільйони гривень боргу.