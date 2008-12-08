Мусульмани відзначають Курбан-Байрам або свято жертвопринесення.

Мусульмани здійснюють повне обмивання, йдуть у мечеті, відвідують кладовища, здійснюють жертвопринесення. У Криму зазвичай приносять у жертву баранів. За звичаєм протягом трьох днів сім`я вживає одну третину м`яса жертовного барана, пригощаючи всіх гостей, які прийшли з вітаннями з нагоди свята, а дві третини м`яса роздається бідним, самотнім.

Як повідомляє радіо «Свобода», у священному для мусульман місті Мекка в Саудівській Аравії триває щорічне паломництво. У хаджі беруть участь близько двох мільйонів послідовників ісламу з усього світу.