Сомалійські пірати погрожують скасувати угоду щодо «Фаїни»

Сомалійські пірати невдоволені затримкою виплати викупу за українське судно “Фаїна” й погрожують скасувати угоду.

Про це заявив представник піратів, який називає себе Ахмедом.

Він стверджує: домовленостей досягли ще тиждень тому й вважає, що тепер власники корабля навмисне затягують час. За даними одного з сомалійських племінних старійшин, за звільнення “Фаїни” потрібно заплатити 3,5 мільйона доларів.

Тим часом лише кілька днів тому видання “Морський бюлетень-Совфрахт” повідомляло, що переговори про звільнення ще тривають, і сторони домовляються про деталі передачі грошей.

Нагадаємо, “Фаїну” захопили 25 вересня в нейтральних водах неподалік Кенії. На борту корабля – 17 українців, двоє росіян та латвієць. Головна частина вантажу корабля – 30 танків Т-72.

ICTV