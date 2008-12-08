Міліція Криму скаржиться, що водії продовжують пити за кермом

На дорогах Криму, попри значне підвищення штрафів за порушення Правил дорожнього руху, як і раніше, багато нетверезих водіїв.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Кримського управління Державтоінспекції Микола АСТАПОВ.

«Ті, які пили, вони так і продовжують пити, тому що, напевно, не можуть від цього відвикнути. Вони цим хворіють вже», - сказав начальник прес-служби ДАІ Криму.

Так, за офіційними даними кримської ДАІ, тільки за останні три дні (5, 6 і 7 грудня) на дорогах автономії було затримано 150 п`яних водіїв. У середньому, щодоби співробітники ДАІ затримують в Криму 30-40 нетверезих водіїв.

У цілому, зазначив М.АСТАПОВ, після набуття чинності законом, що передбачає збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, в Криму «дисципліна водіїв змінилася на краще». «Це видно за нашими статистичними даними по ДТП. За ці три тижні (з 17 листопада) майже вдвічі у нас ДТП зменшилися і за кількістю, і за загиблими, і за постраждалими», - зазначив керівник прес-служби ДАІ Криму.

«Тобто, порядку стало більше, але п`яних на дорогах залишається достатньо багато», - додав М.АСТАПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Даним законом передбачене збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. У середньому штраф за правопорушення становить 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за грубі порушення Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на забороняючий сигнал світлофора становить 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані - 1360-2550 грн.