Депозити в листопаді скоротилися на 7,4 млрд. грн

Як повідомив Національний банк України, вклади населення в національній валюті зменшилися в листопаді на 4,6 млрд. грн., а депозити юридичних осіб – на 2,8 млрд. грн.

Сумарно об`єм депозитів фізичних і юридичних осіб скоротилися, таким чином, на 7,4 млрд. грн.

Нагадаємо, в жовтні депозити фізичних і юридичних осіб зменшився на 9,1 млрд. грн. Отже, за два останні місяці сумарний об`єм гривневих депозитів у комерційних банках знизився на 16,5 млрд. грн.

Загальний об`єм депозитів, за повідомленням Нацбанку, виріс в листопаді на 2,4% і склав 338,9 млрд. грн.