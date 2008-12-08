На Прикарпатті зупинили половину канатних доріг

На Прикарпатті призупинено експлуатацію 9 канатних доріг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду Івано-Франківській області.

Під час перевірки інспекторами територіального управління Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області утримання та безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг (ППКД) було виявлено 48 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Призупинено експлуатацію 9 канатних доріг, до адміністративної відповідальності притягнуто директора ТОВ "Захід-ЛТД" та начальника групи канатних доріг ТОВ "Скорзонера" (ГК “Буковель”).

Зокрема, ТОВ «Захід ЛТД» (селище Ворохта Яремчанської міської ради) не провело ремонт приміщення електророзподільної станції. Тут не дотримуються термінів проведення планово-попереджувальних ремонтів, не здійснено вирубку гілок дерев у зоні руху крісел. На навчально-спортивній базі «Україна» не вирішено питання ремонту канатної дороги.

У ТОВ «Скорзонера» (гірськолижний комплекс «Буковель»), що у селі Поляниця, в окремих паспортах канатних доріг не внесені зміни про відповідальних осіб та не вказані номери наказів про їх призначення, у журналах реєстрації денних оглядів канатних доріг несвоєчасно робляться записи про перевірку справності опор і крісел, недооформлено картки реєстрації проведення технічних обслуговувань ППКД.

На Прикарпатті зареєстровано 17 підвісних пасажирських канатних доріг.