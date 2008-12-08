«Порш Кайєн» насмерть збив двох людей: водій був п'яний

У Житомирській області внаслідок ДТП загинуло двоє пішоходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Житомирській області, ДТП сталось вчора близько 21-ї години у Новограді-Волинському: автомобіль «Порш Кайєн» біля нерегульованого пішохідного переходу насмерть збив двох місцевих жителів - пенсіонерів.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, яку розслідує слідче управління УМВС України в Житомирській області.

Водій автомобіля затриманий у порядку ст. 115 (затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину) Кримінально-процесуального кодексу України та перебуває в одному з медичних закладів під вартою міліції.

За свідченням очевидців, на момент скоєння ДТП затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння.