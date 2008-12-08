Міліція спостерігає зростання квартирних крадіжок у Києві - вдвічі

У зв’язку з економічною кризою столична міліція спостерігає зростання квартирних крадіжок у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив начальник ГУ МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА.

«Декілька днів було збільшення, і це викликало у нас тривогу», - сказав він, пояснивши, що раніше в середньому щодня у Києві фіксувалося до десяти квартирних крадіжок, а останнім часом - 17-20.

«Сьогодні деяка динаміка збільшення цих злочинів спостерігається, і я це пов’язую з тим, що у нас з’явилася відповідна кількість осіб без відповідних засобів для існування», - сказав В.ЯРЕМА.