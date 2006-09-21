Літня мешканка села вбила 11-річного крадія
12:22, 21 вересня 2006Суспільство
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Труп вона винесла на околицю
У Луганській області 58-річна мешканка села Алмазне вбила 11-річного крадія.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, тіло хлопчика з травмою голови було виявлено на околиці села. З’ясувалося, що увечері 14 вересня, заставши хлопчика на подвір’ї свого домогосподарства, куди він проник з метою крадіжки, жінка під час затримання заподіяла йому смертельні тілесні ушкодження, а труп винесла на околицю села.
Жінку затримано.
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