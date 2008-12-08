У Тимошенко вирішили все ж таки продати Укртелеком

Кабінет міністрів України включив до списку підприємств, чиї акції підлягають продажу в 2009 році, 67,79% пакет акцій ВАТ «Укртелеком».

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 3 грудня №1517-р, оприлюдненому на Урядовому порталі 8 грудня.

Як наголошується в розпорядженні, номінальна вартість 67,79% пакета «Укртелекому» становить 3 млрд. 173,6 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін передав ВАТ "Укртелеком" із управління Фонду державного майна в управління Міністерства транспорту та зв`язку.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – національний оператор фіксованого зв`язку (понад 10 млн. абонентів), компанія надає також послуги мобільного зв`язку (понад 16 тис. абонентів).

За три квартали 2008 року ВАТ "Укртелеком" одержало дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) у розмірі 5,789 млрд. грн., що на 3,2% або 192,69 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Дохід компанії в 2007 році становив понад 8 млрд. грн., чистий прибуток – 267 млн. грн.