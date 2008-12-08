У всіх храмах Донецької єпархії триває заупокійна за Алексієм II

З благословення митрополита Донецького і Маріупольського ІЛАРІОНА в усіх храмах Донецької єпархії в ці дні проходять заупокійні богослужіння за новопреставленим Святійшим Патріархом Алексієм II.

Як повідомили УНІАН у Донецькій єпархії Української православної церкви Московського патріархату, сьогодні все духівництво і віруючі єпархії моляться про новопреставленого раба Божого Алексія II.

За словами Владики ІЛАРІОНА, «досі перед очима стоїть моя остання зустріч у Москві з Його Святістю всього лише місяць тому - 30 жовтня, я пам`ятаю його добрі слова і повчання, його щирий інтерес до духовного життя православного Донбасу».

ІЛАРІОН повідомив, що Алексій II планував відвідати Донецьку область, «мав намір прибути до нас після Великодня».