Дві третини українців розраховують на свої сили (опитування)

Третина українців вважає, що в подоланні економічної кризи країні слід покладатися на власну країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні соціолог компанії "Research & Branding Group" Євген КОПАТЬКО під час презентації національного дослідницького проекту з важливих соціально-економічних питань країни "R & B Омнібус. Листопад 2008 р.".

Згідно з результатами представленого опитування, 33,3% респондентів зазначили, що реально Україна може розраховувати тільки на себе в подоланні економічної кризи. 20,9% вважають, що допомогти може сусід – Росія, 16% - Європейський Союз. На допомогу США розраховують 3,6%, ООН - 2,3%, МВФ – 10,5%.

Ще 11% зазначили, що допомогу Україні можуть надати інші міжнародні фінансові організації. Вагалися з відповіддю 19,2% респондентів.

Інші варіанти можливої допомоги Україні назвали 0,1% опитаних.

За інформацією Є.КОПАТЬКА, в умовах кризи більшість жителів країни (70%) розраховує тільки на свої сили, причому число таких дещо більше на південному сході (76%), ніж на заході і в центрі (по 64%).

В умовах кризи найпоширенішою моделлю поведінки жителів України є робота як раніше (39%) і у вигляді додаткового заробітку (31%). Перечекати і відсидітися віддали перевагу всього 14% опитаних.

Опитування було проведене в період з 22 по 30 листопада. Збір інформації проводився методом особистого інтерв`ю в 24 областях України і Криму. У дослідженні взяли участь 2087 осіб. Похибка вибірки становить 2,2%.