На шахті ім.Засядька знайшли тіла гірників, які впали в ствол
23:05, 08 грудня 2008Суспільство
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Обставини трагедії з`ясовуються
У Донецьку на шахті ім. Засядька піднято на поверхню тіла двох гірників, які впали в шахтний ствол.
Про це УНІАН повідомили в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку.
Рятувальники виявили і підняли на поверхню тіла двох гірників, які сьогодні в 17.23 випали з підйомника в шахтному стволі і впали на прохідницький помост.
Обставини трагедії з`ясовуються.
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