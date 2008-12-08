На шахті ім.Засядька знайшли тіла гірників, які впали в ствол

У Донецьку на шахті ім. Засядька піднято на поверхню тіла двох гірників, які впали в шахтний ствол.

Про це УНІАН повідомили в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку.

Рятувальники виявили і підняли на поверхню тіла двох гірників, які сьогодні в 17.23 випали з підйомника в шахтному стволі і впали на прохідницький помост.

Обставини трагедії з`ясовуються.