Ющенко надасть підтримку альбому "Сучасне мистецтво України"

100 імен періоду незалежності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надаватиме підтримку художньому виданню «Сучасне мистецтво України періоду незалежності: 100 імен». Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави. Альбом «Сучасне мистецтво України періоду незалежності: 100 імен» видало київське видавництво «Мисль» цього року. Водночас, у документі не уточнюється, про яку саме підтримку йдеться.

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