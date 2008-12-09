Ющенко надасть підтримку альбому "Сучасне мистецтво України"
02:10, 09 грудня 2008Суспільство
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100 імен періоду незалежності
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надаватиме підтримку художньому виданню «Сучасне мистецтво України періоду незалежності: 100 імен».
Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.
Альбом «Сучасне мистецтво України періоду незалежності: 100 імен» видало київське видавництво «Мисль» цього року.
Водночас, у документі не уточнюється, про яку саме підтримку йдеться.
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