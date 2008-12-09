Губернатор закликає бюджетників бути ощадливими у своїх витратах

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Сумської обласної державної адміністрації Микола ЛАВРИК закликає бюджетників регіону бути ощадливими у своїх витратах.

«Обласна влада зробить усе, аби бюджетники Сумщини отримували заробітну плату своєчасно, однак вони, в свою чергу, мають бути ощадливими у своїх витратах», - наголосив М.ЛАВРИК під час наради в ОДА із забезпечення функціонування галузі освіти у 2008 році та І кварталі 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник області вимагає, щоб бюджетні кошти направлялися виключно на виплату заробітної плати, розрахунки за енергоносії, харчування та медикаменти.

Під час наради М.ЛАВРИК зазначив, що його розпорядження про економію бюджетних коштів, яке він першим із керівників областей підписав півтора місяці тому, вже дало свої результати. Так, за його словами, наразі Сумщина перебуває на четвертому місці в Україні за рівнем виконання місцевих бюджетів. Тож М.ЛАВРИК пообіцяв, що бюджетна сфера Сумщини і в кінці цього року, і на початку 2009-го працюватиме нормально: для цього необхідно, щоб всі керівники на місцях і керівники структурних підрозділів ОДА «працювали злагоджено та на єдиний результат».

«Я не буду працювати з тими людьми, які не розуміють сьогоднішніх проблем. Я не допущу, щоб освітяни, працівники закладів охорони здоров’я залишилися без заробітної плати. Їм нема куди йти за додатковими доходами. Ми зобов’язані забезпечити своєчасну виплату зарплати, і ми однозначно її забезпечимо», - наголосив М.ЛАВРИК.

У свою чергу начальник Управління освіти і науки Сумської ОДА Любов ПШЕНИЧНА поінформувала, що «з метою упорядкування мережі освітніх закладів на Сумщині у літній період станом на 1 вересня 2008 року було закрито і реорганізовано 25 малокомплектних шкіл, що дало змогу вивільнені кошти в сумі 971,7 тис. грн. направити на заробітну плату, енергоносії та харчування».